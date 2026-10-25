هم‌زمان با ایام فاطمیه؛ نمایشگاه «کوچه‌های بنی‌هاشم»با محوریت بازخوانی بخشی از تاریخ صدر اسلام و تبیین ابعاد زندگی و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در ارومیه دایر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه «کوچه‌های بنی‌هاشم» هم‌زمان با ایام فاطمیه افتتاح شد؛ نمایشگاهی با محوریت بازخوانی بخشی از تاریخ صدر اسلام و تبیین ابعاد زندگی و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) دایر شده است.

این نمایشگاه با هدف آشنایی بیشتر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، با رویداد‌های تاریخی صدر اسلام و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) برپا شده است. بازنمایی وقایع تاریخی در قالب فضاسازی و روایت، از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند زمینه شناخت ملموس‌تر مخاطبان از این دوره تاریخی را فراهم کند.

برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در ایام فاطمیه، فرصتی برای توجه بیشتر به میراث دینی و فرهنگی، انتقال مفاهیم تاریخی به نسل‌های جدید و آشنایی با سیره و آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) فراهم می‌کند.

نمایشگاه «کوچه‌های بنی‌هاشم» تا ۲۵ آبان‌ماه پذیرای بازدیدکنندگان است و علاقه‌مندان می‌توانند در ایام فاطمیه از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.