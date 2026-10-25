به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «امیرحسین آذرمَنش» معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام با توجه به ضرورت‌های اصلی تقویت هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، شناسایی موانع موجود و پیگیری مستمر مصوبات تا مرحله اجرا گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و حمایتی دستگاه‌های مسئول، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت خدمات مشاوره‌ای و حمایتی، از سقط‌های غیرقانونی و آسیب‌های اجتماعی مرتبط پیشگیری کنیم.

این جلسه با محوریت بررسی میزان پیشرفت اجرای مصوبات جلسات اول تا سوم و ارزیابی اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد و در آن، روند اجرای مصوبات پیشین و میزان پیشرفت برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، راهکار‌های مورد تأکید برای پیشگیری از سقط‌های غیرقانونی و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط، شامل بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و حمایتی دستگاه‌های مسئول، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت خدمات مشاوره‌ای و حمایتی بود.

این نشست در راستای استمرار همکاری‌های بین‌بخشی، افزایش اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و تبدیل مصوبات به برنامه‌های عملیاتی، در چارچوب برنامه‌های شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام برگزار شد.