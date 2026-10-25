اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای امروز آسمان استان یزد نیمه ابری تا ابری و در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات، احتمال بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای امروز آسمان استان یزد نیمه ابری تا ابری و در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات، احتمال بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.همچنین این اداره کل پیش بینی کرده:از چهارشنبه تا پایان هفته گاهی افزایش ابر وافزایش سرعت باد برای استان یزد مورد انتظار است و در پنج روز آینده تغییرات دما جزئی خواهد بود.