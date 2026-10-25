تجلیل از رتبههای برتر آزمون سراسری خراسان شمالی
از دانش آموزان صاحب رتبههای برتر و دو رقمی کنکور در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی تجلیل شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی، تعدادی از نفرات برتر آزمون سراسری دغدغهها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و از اهمیت برنامهریزی و تداوم تلاش در ادامه تحصیل علم سخن گفتند و رتبههای برتر و دو رقمی کنکور سراسری مورد تجلیل قرار گرفتند.
بهمن نوری استاندار خراسان شمالی در این جلسه خطاب به رتبههای برتر کنکور گفت: هنوز اول راه هستیم و باید با بهرهگیری از زندگینامه و روش بزرگان برای ساختن ایران تلاش کنیم. بزرگان همیشه در هر مرحله از زندگی رو به آینده امیدوارند و برای رسیدن به قله باید هر روز تلاش کنیم.
تجلیل از رتبه های برتر کنکور در خراسان شمالی
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