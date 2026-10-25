با ابلاغ مصوبه استانداری تهران، پروژه احداث و تجهیز زمین چمن مصنوعی «قائم» در نسیم‌شهر وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش سرانه فضاهای ورزشی در شهرستان بهارستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس این مصوبه، عملیات زیرسازی، تسطیح و آماده‌سازی بستر زمین بر عهده شهرداری نسیم‌شهر و تأمین و اجرای پوشش چمن مصنوعی بر عهده سازمان ورزش قرار گرفته است.

اجرای این پروژه در شرایطی آغاز می‌شود که شهرستان بهارستان با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر با کمبود جدی اماکن و سرانه‌های ورزشی مواجه است و توسعه فضاهای ورزشی، به‌ویژه برای جوانان و نوجوانان، از مطالبات مهم منطقه به شمار می‌رود.