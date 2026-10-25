تجمع سراسری «ورزش، جان‌فدای ایران» همزمان با سراسر کشور، با حضور اقشار مختلف جامعه ورزش و جوانان در میدان معلم شیراز برگزار شد و حاضرین با اجرای حرکات ورزشی و قرائت میثاق‌نامه، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این تجمع باشکوه شاهد حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم، ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و جوانان بود.

از برنامه‌های متنوع این گردهمایی می‌توان به اجرای حرکات نمایشی و ورزشی توسط ورزشکاران رشته‌های مختلف، مداحی و مرثیه‌سرایی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و قرائت میثاق‌نامه توسط میرزایی، قهرمان ادوار مختلف پارالمپیک، اشاره کرد.

عبدالمجید دوراندیش، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس، در حاشیه این تجمع با تاکید بر پیوند ناگسستنی ورزش و ارزش‌های انقلابی اظهار کرد: «امروز جامعه ورزش فارس بار دیگر نشان داد که همواره پای آرمان‌های نظام و انقلاب ایستاده است. ورزشکاران ما با حضور پرشور خود در این تجمع، روحیه پهلوانی و غیرت را با ایمان و ولایت‌مداری در هم آمیختند و این پیوند مقدس، سرمایه‌ای برای آینده ورزش استان است.»

وی با اشاره به حضور گسترده جوانان در این رویداد افزود: «حضور نسل جوان در کنار پیشکسوتان و قهرمانان، نشان‌دهنده زنده بودن فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه ورزشی است. ما نیز به نوبه خود وظیفه داریم با فراهم کردن زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم، زمینه درخشش هرچه بیشتر این عزیزان را در میادین ورزشی و عرصه‌های ملی فراهم کنیم.»

گفتنی است این مراسم به مناسبت گرامیداشت آخرین دیدار جامعه ورزش با رهبر شهید (قدس سره) که در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شده بود، با محوریت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی کشور برگزار شد.

در بخش دیگری از این مراسم، از خانواده‌های معظم و معزز شهیدان پرهیزگار و کشتکاران با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.