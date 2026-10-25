به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان، در جمع خیران سمیرم گفت: بازسازی عتبات عالیات با توجه به جایگاه معنوی آن و تأثیر معنوی بر مشارکت‌کنندگان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جعفر عسگری، افزود: مشارکت در ساخت و بازسازی عتبات عالیات، سرمایه‌گذاری برای آخرت و حفظ این سنگر معنوی برای مقابله با دشمنان اسلام است.

وی با اشاره به افزایش حضور زائران در عتبات عالیات گفت: شمار زائران در سال‌های گذشته به ۲۰ میلیون نفر رسیده و در سال‌های آینده نیز بیشتر می‌شود از این رو، توسعه زیرساخت‌ها در اماکن مقدس برای پذیرایی از زائران ضروری است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه نظام اسلامی ایران بر پایه خون شهدا بنا شده است، بر ضرورت حفظ حرمت خون شهدا تأکید کرد.