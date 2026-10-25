به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صداوسیما، تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان که خود را برای حضور در بیست‌ویکمین دوره المپیک زمستانی آماده می‌کند، از هشتم تا چهاردهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اردویی را در اردبیل خواهد داشت.

این اردو که پنجمین اردوی آماده‌سازی شاگردان مهدی صانعی تا پیش از حضور در المپیک ۲۰۲۷ اتریش خواهد بود، با حضور ۱۶ بازیکن برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت‌شده به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان به شرح زیر است:

محمد جهانگیری مرادلو (اردبیل)، علی‌اصغر محبوبی جوقان، مهدی کرمعلی و شاهین فصیحی (تهران)، محمدجواد دهقان (خراسان رضوی)، سینا صابری کیان (خوزستان)، طارق رئیسی (سیستان و بلوچستان)، علی زینل‌وند (قم)، پویا قاسمی (قزوین)، علیرضا مختارآبادی (کرمان)، سیداسماعیل دژه (کهگیلویه و بویراحمد)، سیدعلی فیاض، علیرضا نصیری‌نژاد و امیررضا حسن‌زاده (گیلان)، سیدمحمدحسن عبداللهی (مازندران) و محمدرضا گلپایگانی (همدان).

سرمربی: مهدی صانعی (کرمان)

مربی: هادی عبداللهی (کرمان)

مدیرفنی: جبرئیل یوسفی (کرمان)

مربی دروازه‌بان‌ها: احمدرضا رضایی (مازندران)

بیست‌ویکمین دوره مسابقات المپیک زمستانی ناشنوایان از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۵ دی ماه ۱۴۰۵) در هفت رشته ورزشی برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشته‌های فوتسال، اسکی و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.