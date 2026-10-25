به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان در جمع دانش‌آموزان این مدرسه، پدافند غیرعامل را عاملی برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش پایداری ملی دانست و بر ضرورت توجه به آن در همه سطوح جامعه تأکید کرد.

مجتبی راعی افزود: پدافند غیرعامل موجب مصونیت‌بخشی به دستاوردها، کاهش بلایا و خطرات و افزایش توان دفاعی کشور می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت آموزش و آگاه‌سازی مردم و مسئولان برای مواجهه با شرایط اضطراری گفت: همه افراد جامعه باید برای مقابله با حوادث احتمالی، تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان آمادگی لازم را داشته باشند.

فرماندار کاشان همچنین با اشاره به تهدید‌های ناشی از جنگ نرم افزود: وفاق، همدلی و همبستگی میان همه اقشار جامعه، مهم‌ترین راه مقابله با تهدید‌های دشمنان است.