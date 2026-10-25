به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم تودیع و معارفه روسای دادگستری شهرستان چایپاره در محل مجتمع فرهنگی و هنری ۹ دی چایپاره برگزار شد.

در این مراسم از خدمات سیدحیدر میرنقی زاده در دوران تصدی ریاست دادگستری شهرستان چایپاره قدردانی و میثم ملکی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان چایپاره معرفی شد.

در این مراسم که با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد پور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان آذربایجان غربی، بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، علی زاده جانشین حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، مسولین شهری چایپاره و جمعی از مردم شریف این شهرستان برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین محمدپور با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به بیان اوصاف قاضی و ارزش قضاوت در آیات و روایات اسلامی پرداخته و تشکیلات جدید قضایی شهرستان را برای حاضرین در جلسه تشریح و برای کلیه همکاران در برقراری عدالت قضایی برای شهروندان آرزوی توفیق کرد.

وی در ادامه بر لزوم توجه و حمایت از نیروی انسانی قضایی و اداری، صیانت از کرامت همکاران، رعایت نظم انضباط محیط کاری، توجه ویژه به پرونده‌های مسن و معوق، اهتمام به امورات زندانیان، استفاده از فناوری‌های نوین در ارجاع هوشمند پرونده و اخذ ضمانت الکترونیکی تاکید کرد.



