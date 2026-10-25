به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وب‌سایت خبری Blast، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در نامه‌ای به نمایندگان چهار شرکت اصلی مخابراتی (Orange، SFR، Free و Bouygues Telecom) تأکید کرده است که این شرکت‌ها باید ظرفیت لازم برای قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را در صورت بروز تنش در تظاهرات پیش‌رو فراهم کنند.



بر اساس صورت‌جلسات نشست‌های آنلاین میان اعضای کابینه و مدیران حقوقی اپراتورها، دولت فرانسه قصد دارد هرگونه محدودیت دسترسی را تنها به کاربران تلفن همراه و در مناطق جغرافیایی خاص محدود کند. با این حال، اپراتورهای مخابراتی با ابراز تردید نسبت به این درخواست، اعلام کرده‌اند که در کوتاه‌مدت توان فنی لازم برای اجرای دقیق این محدودیت‌ها را ندارند.



این در حالی است که جنبش «جلیقه‌زردها» برای اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها بازگشتند که منجر به بازداشت حدود ۱۰۰۰ نفر شد. شایان ذکر است که دولت فرانسه پیش از این در سال ۲۰۲۴ نیز دسترسی به تیک‌تاک را در جریان اعتراضات نوکالدونیا مسدود کرده بود، هرچند این تصمیم بعدها توسط شورای ایالتی لغو گردید. دولت فرانسه تاکنون واکنش رسمی به گزارش‌های مربوط به دستور جدید نخست‌وزیر ارائه نکرده است.