



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز سرشماری برخط زنبورستان‌ها در ۳۷ شهرستان استان خبر داد و گفت: فارس با نزدیک به یک میلیون کلنی زنبور عسل و تولید سالانه بیش از ۱۲ هزار تن عسل، سومین قطب تولید این محصول در کشور است.

علی فلاحی،در نشست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: سرشماری ملی زنبورداری با همکاری مسئولان اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان‌ها، مدیران پهنه و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های زنبورداری در حال اجراست و اطلاعات مربوط به این طرح در سامانه پهنه‌بندی کشاورزی ثبت می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه استان فارس در صنعت زنبورداری کشور افزود: بر اساس آمار‌های پیشین، بیش از ۱۰ درصد کلنی‌های زنبور عسل کشور در استان فارس مستقر است و این استان از نظر تعداد کلنی و میزان تولید عسل، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق اطلاعات در صنعت زنبورداری بیان کرد: آمار دقیق و قابل اتکا، زیربنای برنامه‌ریزی مؤثر و تصمیم‌گیری هدفمند است و اطلاعات حاصل از این سرشماری می‌تواند در سیاست‌گذاری، حمایت از زنبورداران، تخصیص بهینه منابع و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار این بخش نقش مهمی ایفا کند.

فلاحی با اشاره به ابعاد علمی و اقتصادی زنبورداری تصریح کرد: فعالیت در این صنعت صرفاً به تولید عسل محدود نمی‌شود و محصولاتی مانند ژل رویال، گرده گل، بره‌موم و موم نیز از ارزش اقتصادی و کاربرد‌های دارویی و غذایی برخوردارند. آمارگیری دقیق در این زمینه می‌تواند به شفاف‌تر شدن زنجیره ارزش صنعت زنبورداری کمک کند.

وی همچنین با اشاره به نقش زیست‌محیطی زنبور عسل گفت: گرده‌افشانی توسط زنبور عسل به‌طور مستقیم بر افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی و باغی تأثیرگذار است؛ از این منظر، سرشماری زنبورستان‌ها اقدامی در راستای تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از زنبورداران استان خواست با مشارکت فعال در این طرح ملی، اطلاعات موردنیاز را با دقت در سامانه پهنه‌بندی کشاورزی ثبت کنند.

فلاحی در ادامه تأکید کرد: همکاری زنبورداران و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه، به تکمیل بانک اطلاعاتی جامع و ترسیم تصویری دقیق از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنبورداری استان کمک می‌کند.

وی از تمامی زنبورداران خواست با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود و ثبت اطلاعات موردنیاز در سامانه مربوطه، در مهلت تعیین‌شده و با دقت کامل در اجرای این طرح ملی مشارکت کنند.