پلیس فتا در بوشهر هشدار داد: دانلود دعای ایام فاطمیه، دریافت فایل مداحی و روضه، پرداخت نذورات اینترنتی و کمک به نیازمندان و پویش‌های خیریه ممکن است دستاویزی برای کلاهبرداران سایبری باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس پلیس فتا استان بوشهر نسبت به احتمال سوءاستفاده مجرمان اینترنتی از عواطف مذهبی و نیت خیرخواهانه شهروندان هشدار داد.

سرهنگ سید احمد موسوی افزود: لینک‌های ناشناس را باز نکنید. برنامه‌ها را فقط از منابع معتبر دریافت کنید. پیش از پرداخت نذورات، هویت دریافت‌کننده وجه را بررسی کنید. اطلاعات کارت بانکی و کد‌های تأیید پیامکی را در اختیار دیگران قرار ندهید. حتی لینک‌های ارسال‌شده از حساب دوستان و بستگان را در صورت مشکوک‌بودن بررسی کنید.

وی گفت: اگر با کلاهبرداری اینترنتی یا برداشت غیرمجاز مواجه شدید، موضوع را سریعاً پیگیری کنید.

مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ۰۹۶۳۸۰