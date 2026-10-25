سومین همایش ایمنی و نه به تصادفات شهرستان برخوار با هدف ترویج فرهنگ رانندگی ایمن در شهر حبیب‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار حبیب‌آباد در این همایش بر ضرورت توسعه فرهنگ شهروندی، ارتقای ایمنی عمومی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

سعید باقری با اشاره به برگزاری همایش‌های ایمنی و نه به تصادفات در شهر‌های مختلف شهرستان برخوار افزود: این همایش‌ها با هدف افزایش آگاهی عمومی و نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی در جامعه برگزار می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم در کاهش حوادث رانندگی گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به حقوق دیگر شهروندان و پرهیز از رفتار‌های پرخطر، از عوامل پیشگیری از تصادفات و حفظ سلامت جامعه است.

در این همایش، از رانندگان ایمن و تعدادی از شرکت‌کنندگان با اهدای کلاه ایمنی تجلیل شد.