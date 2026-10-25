امسال ۳ هزار و ۱۴۹ نفر از زندانیان آذربایجان غربی در ۱۶۴ دوره آموزش فنی و حرفه‌ای شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان غربی گفت: سال گذشته بیش از ۶ هزار نفر از زندانیان در ۶۴ رشته فنی و حرفه‌ای در ۳۱۰ دوره آموزش دیده‌اند.

مراد فتحی با بیان این که امسال نیز ۳ هزار و ۱۴۹ نفر از زندانیان در ۱۶۴ دوره فنی و حرفه‌ای شرکت داشتند افزود: ۱ هزار و ۷۲ نفر از زندانیان نیز در مسابقات ملی مهارت شرکت کردند که ۳۷ نفر جایگاه‌های اول تا سوم را کسب کردند.