با پایان مهلت ثبت آثار در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، دبیرخانه جشنواره از ثبت بیش از ۴۴۰ اثر در بخش‌های مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دبیرخانه سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ، با اتمام مهلت ثبت آثار، مجموع آثار ارسالی در بخش‌های کودک، نوجوان، خردسال و فضای باز به بیش از ۴۴۰ اثر رسیده است.

بر اساس آمار منتشر شده، در بخش کودک ۱۶۷ اثر، در بخش نوجوان ۱۲۸ اثر، در بخش خردسال ۳۵ اثر و در بخش فضای باز و سایر گروه‌ها ۱۱۰ اثر ثبت شده است. همچنین هنرمندان تا تاریخ ۱۰ آبان‌ماه فرصت دارند آثار خود را برای بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی ارسال کنند.

این دوره از جشنواره که با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست» برگزار می‌شود، از ۸ تا ۱۳ آذرماه در ۸ بخش مختلف برپا خواهد شد.