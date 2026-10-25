رئیس اداره راهداری گچسر از وقوع ریزش سنگ در تونل شماره ۵ محور کرج–کندوان خبر داد و اعلام کرد با حضور به‌موقع نیروهای راهداری و انجام عملیات پاکسازی، مسیر برای تردد خودروها بازگشایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمد علیپور با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: ریزش سنگ صبح روز یکشنبه سوم آبان‌ماه رخ داد و بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، نیروهای راهداری گچسر در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای پاکسازی سطح جاده و برقراری مجدد تردد را انجام دادند.

وی افزود: این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی نداشت و تنها یک دستگاه خودروی پراید دچار خسارت جزئی شد.

رئیس اداره راهداری گچسر با تأکید بر بازگشت شرایط تردد به حالت عادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر محور کرج–کندوان باز است و عبور و مرور خودروها در این مسیر ادامه دارد.