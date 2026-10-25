کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان در راستای توانمندسازی نسل جوان و پاسخگویی به نیاز‌های بازار کار منطقه، با عبور از سقف برنامه‌های تعیین شده، نرخ تحقق ۱۲۰ درصدی در حوزه آموزش‌های مهارتی را رقم بزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ۷ هزار و ۳۱۴ نوجوان در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در دوره‌های آموزشی مختلف کمیته امداد استان شرکت کرده‌اند. این برنامه‌ها با همکاری فنی و حرفه‌ای استان و با هدف تطبیق مهارت‌ها با استعداد‌ها و علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان طراحی شده است.

محمدرضا میری بیان کرد: این دوره‌های آموزشی که شامل برنامه‌های تابستانی و آموزش‌های مجازی است، حوزه‌های متنوعی از جمله هوش مصنوعی، تعمیرات موبایل، نرم‌افزار، گرافیک و تولید محتوا و همچنین صنایع دستی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: تمرکز ما بر آموزش‌هایی است که مستقیماً با بازار کار منطقه و استعداد‌های درخشان نوجوانان ما همخوانی داشته باشد. هدف از این رویکرد، گذار از آموزش‌های سنتی به سمت مهارت‌های نسل جدید مانند هوش مصنوعی و تولید محتوا است تا مسیر اشتغال‌آفرینی برای این نسل هموارتر شود.