به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فخری‌زاده اظهار کرد: واکسیناسیون سگ‌ها و افزایش آگاهی عمومی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای کنترل هاری است و اداره دامپزشکی اهواز برنامه‌ریزی لازم برای واکسیناسیون بیش از ۷۰۰ قلاده دیگر را تا پایان سال در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان بیان کرد: هاری پس از بروز علائم بالینی در انسان تقریبا همواره کشنده است و ویروس آن عمدتا از طریق گازگرفتگی و تماس بزاق حیوان آلوده با زخم یا بافت‌های آسیب‌دیده منتقل می‌شود.

فخری‌زاده آموزش گروه‌های هدف و شهروندان را از دیگر اقدامات پیشگیرانه برشمرد و گفت: صاحبان سگ‌ها باید از رهاسازی حیوانات خود در معابر عمومی خودداری کنند و هنگام خروج از منزل، کنترل آنها را در دست داشته باشند.

سرپرست اداره دامپزشکی اهواز همچنین از شهروندان خواست از نزدیک‌شدن به سگ‌های ناشناس و حیواناتی که رفتار‌های غیرطبیعی، از جمله پرخاشگری ناگهانی، اختلال در بلع یا ترشح بیش از حد بزاق دارند، خودداری کنند.

وی تاکید کرد: در صورت گازگرفتگی یا خراش توسط حیوان، محل آسیب باید بلافاصله حداقل ۱۵ دقیقه با آب جاری و صابون شست و شو داده شود و فرد بدون تاخیر برای دریافت اقدامات پیشگیرانه به مرکز درمان هاری مراجعه کند.

فخری‌زاده بر تداوم واکسیناسیون هدفمند، آموزش عمومی و گزارش به‌موقع موارد مشکوک برای پیشگیری از گسترش بیماری هاری تاکید کرد.

هاری یک بیماری ویروسی قابل انتقال بین حیوان و انسان است که پس از ظهور علائم بالینی در انسان تقریبا همواره به مرگ منجر می‌شود؛ بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، گازگرفتگی و خراش ناشی از سگ‌ها عامل حدود ۹۹ درصد موارد هاری انسانی در جهان است.

واکسیناسیون سگ‌ها، پیشگیری از تماس با حیوانات مشکوک و شست‌وشوی فوری محل گازگرفتگی یا خراش به مدت دست‌کم ۱۵ دقیقه و مراجعه سریع به مراکز درمانی از اقدامات اصلی پیشگیری از این بیماری به شمار می‌روند.