



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک قلاده خرس قهوه‌ای در محور سعادت‌شهر به شیراز بر اثر برخورد با خودرو تلف شد.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد با اشاره به حضور خرس در مزارع و باغ‌های منطقه برای تغذیه، از کشاورزان و رانندگان ماشین‌آلات برداشت ذرت خواست هنگام فعالیت در مزارع، نکات ایمنی را برای جلوگیری از آسیب به حیات‌وحش رعایت کنند.

رسول کرمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد، با اعلام این خبر گفت: حضور خرس قهوه‌ای در مزارع و باغ‌ها برای تغذیه، احتمال برخورد این گونه با ماشین‌آلات کشاورزی را افزایش می‌دهد.

از این‌رو از کشاورزان و رانندگان کمباین و ادوات جمع‌آوری ذرت درخواست می‌شود هنگام برداشت محصول، با دقت بیشتری فعالیت کنند و در صورت مشاهده خرس، ماشین‌آلات را به‌طور کامل متوقف کنند و از نزدیک شدن به حیوان بپرهیزند تا بتواند بدون مزاحمت منطقه را ترک کند.

حفظ حیات‌وحش به رعایت فاصله ایمن از جانوران و کاهش خطر‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی وابسته است. هنگام مشاهده خرس یا دیگر جانوران وحشی، نزدیک شدن، تعقیب یا تلاش برای دور کردن آنها با رفتار‌های تحریک‌آمیز می‌تواند خطرآفرین باشد؛ توقف فعالیت و فراهم کردن فرصت خروج امن حیوان، اقدام مناسب‌تری است.