به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان نقده با حضوررئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، فرماندار، اعضای شوراهای تامین و اداری، ائمه جمعه و فرماندهان نیرو‌های مسلح برگزار شد.

در این مراسم براساس حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه حسین داداش زاده به عنوان رئیس دادگستری شهرستان نقده معرفی و از تلاش‌ها و زحمات ۱۵ ساله افشین بنیاد پور قدردانی شد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا گفت:در ایام جنگ 12 روزه و جنگ رمضان همدلی مردم و نهادها بی نظیر بود و دستگاه قضایی با همکاری دیگر نهادها نگذاشتند کار مردم زمین بماند و اجازه ندادند عدالت در بستر بحران مغفول بماند.

علی نژاد با اشاره به سختی کار در ایام جنگ گفت:دستگاه قضایی اجازه نداد شرایط جنگی موجب تعطیلی اجرای عدالت و احقاق حق شود و فرزندان ملت در سنگ عدالت با تمام وجود پای کار ماندند.

رئیس شورای قضایی استان به وجود همدلی کم نظیر بین مجموعه های قضایی، انتظامی و امنیتی اشاره وگفت: این همدلی موجب ارتقای امنیت استان هست و باید با قوت ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه بیان داشت:سند تحول و تعالی قوه قضائیه که یک سند بالادستی قوه قضائیه برای رسیدن به اهداف والای قوه قضائیه هست با قدرت و قوت در استان دنبال می شود که در سال جاری اولویت آن رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی است.

علی نژاد ادامه داد:دو موضوع در استان برای افزایش میزان رضایتمندی در دستور کار هست، یکی تعیین تکلیف پرونده های مسن و معوق و کاهش زمان رسیدگی ها و دومی الکترونیکی کردن اجرای احکام مدنی هست که با نظارت مستمر و مداوم معاونان ناظر حوزه ها این دو امر مهم دنبال می شود که یقینا ثمره آن رضایت شهروندان و مراجعان خواهد بود.

علی نژاد با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت:مسولان شهری باید با همدلی و همراهی مجموعه قضایی برای حل مسائل اجتماعی و کاهش زمینه ارتکاب جرم و در مدار قانون کمک کنند چرا که قوه قضائیه به تنهایی در امر پیشگیری موفق نخواهد بود.

توجه به نیروی انسانی قضایی و اداری، صیانت از کرامت همکاران، توجه به دانش و تخصص همکاران، نظم و انضباط محیط کاری، اهتمام به زندان و امورات زندانیان، توجه به حمایت از تولید و سرمایه گذاری استفاده از فناوری‌های نوین در ارجاع هوشمند پرونده و اخذ ضمانت الکترونیکی از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این مراسم بود.

حجت الاسلام مهدی ستارزاده امام جمعه شهرستان نقده و ماموستا تمرنژاد امام جمعه اهل تسنن نیز در این مراسم سیره امیرالمومنین حضرت علی (ع) را تجلی عدالت درجامعه دانستند و افزودند: قضاوت یکی از مسند‌های سنگین است که برای برقراری عدالت در جامعه اجرا می‌شود و الگو گیری از امیرالمومنین یکی از راه‌های رسیدن به عدالت اجتماعی بر محور وحدت است.

امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده، با اشاره به موقعیت جغرافیایی، این سمت را بسیار مهم دانست و افزود: اینجا مسئولیت دقیقا با روح و حق و حقوق مردم در ارتباط است و مدیران این شهرستان با روحیه بالا و رعایت حقوق شهروندی و تکریم از ارباب رجوع تا به امروز در خدمت مردم بوده آمد و برای عزیزان در هر سمتی آرزوی موفقیت را داریم.

افشین بنیاد پور رئیس قبلی دادگستری نقده، با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر افزود: سند تحول و تعالی قضایی، کسب رتبه برتر، متوسط رسیدگی به یک پرونده به کمتر از ۲ ماه رسیده است ، از لحاظ صلح و سازش ۴۰ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شده است، ۴ پرونده قصاص نفس به رضایت ختم و در اجرای مجازات جایگزین ۳۵ درصد به این آرا ختم شده است.