به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی گفت: خانواده و فرزندان شهدا ادامه دهنده مسیر آنان و تحقق اهداف انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: ایستادگی شیعه و اهل سنت دوشادوش هم برای مقابله با دشمن، نشان دهنده وحدت و همبستگی در کشور است.

رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها گفت: دشمن به دنبال نابودی وحدت شیعه و اهل سنت است ولی مردم همیشه بیدار ایران اسلامی نقشه‌های آنان را نقش بر آب کردند.

شهید فرخنده اهل روستای گربه دان قشم از شهدای اهل سنت است.

هشتم مرداد امسال نیز در حمله آمریکا به محله چاه‌تنگوی شهر قشم سه نفر از اعضای خانواده جعفری به شهادت رسیدند و دو کودک دیگر نیز بر اثر موج انفجار مجروح شدند.