به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیض‌قربانی با بیان اینکه سطح باغات گردوی استان ۹۲۸۱ هکتار است، گفت: از این میزان تنها ۲۲۴ هکتار هنوز به مرحله باردهی نرسیده‌اند و بخش عمده باغات گردوی استان بارور هستند.

وی متوسط عملکرد باغات گردوی استان را حدود ۲.۵ تن گردوی خشک در هر هکتار اعلام کرد و افزود: امسال در مجموع ۲۳ هزار و ۲۲۹ تن گردو در استان کرمانشاه تولید شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به پراکنش باغات گردو در استان گفت: شهرستان‌های صحنه، پاوه، جوانرود و دالاهو بیشترین سطح باغات گردوی استان را دارند و بجز قصرشیرین، در سایر شهرستان‌های استان نیز باغات گردو وجود دارد.

فیض‌قربانی با بیان اینکه بخش عمده باغات گردوی استان به ارقام محلی و تویسرکان اختصاص دارد افزود: در سال‌های اخیر توسعه باغات با استفاده از ارقام تجاری جدید از جمله هارتلی، چندلر، کاسپین و جمال نیز در دستور کار قرار گرفته است.