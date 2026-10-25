معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران از قرار گرفتن ابریشم و پشم در فهرست کالا‌های ضروری وارداتی و پیش‌بینی سهمیه ارزی برای واردات ابریشم خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه و حمایت از تولید فرش دستباف انجام شده است.

یاسر حنیفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به وابستگی صنعت فرش دستباف به واردات بخشی از مواد اولیه گفت: با توجه به مشکلات تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه ابریشم، اقداماتی برای مدیریت واردات و تسهیل تأمین این اقلام انجام شده است.

وی افزود: مدیریت واردات ابریشم و پشم در مرکز ملی فرش ایران پیگیری شده و سهمیه ارزی برای واردات ابریشم نیز در سبد تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده است.

حنیفی ادامه داد: ابریشم و پشم در فهرست کالا‌های ضروری وارداتی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که با توجه به شرایط جنگی کشور و محدودیت ثبت سفارش برای کالا‌های ضروری، امکان واردات این دو قلم اصلی مواد اولیه فرش دستباف را تسهیل کرده است.

وی گفت: با قرار گرفتن این دو قلم در فهرست کالا‌های ضروری، امکان ثبت سفارش و واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان فرش دستباف فراهم شده است.

وابستگی بیش از نیمی از نیاز ابریشم به واردات

معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران با تشریح وضعیت تأمین مواد اولیه این صنعت افزود: توان تولید داخلی ابریشم کمی بیش از ۴۰ درصد نیاز صنعت فرش دستباف است و بخش عمده ابریشم مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه پشم، وابستگی به واردات بیشتر مربوط به پشم‌های ظریف است که امکان تولید آنها در کشور وجود ندارد؛ در حالی که پشم بومی برای تولید فرش‌های متوسط و تجاری کفایت می‌کند و میزان تولید آن حتی بیش از نیاز بازار داخلی است.

حنیفی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه در ابتدای سال جاری، به‌ویژه در حوزه ابریشم، از چالش‌های تولیدکنندگان بوده است، یادآور شد: تسهیل واردات این اقلام و تأمین ارز مورد نیاز می‌تواند به کاهش مشکلات تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه کمک کند.