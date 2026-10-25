به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شهرداری پردیس در یک سال گذشته ۸ مخزن بتنی ذخیره آب با ظرفیت کلی ۳ هزار و ۱۰۰ مترمکعب ساخته تا آبیاری فضای سبز شهر به منابع پایدارتری تکیه کند.

مهدی رضایی مالیدره گفت: آب، شاهرگ حیات فضای سبز شهری است و تا زیرساخت ذخیره‌سازی نداشته باشیم، نمی‌توانیم برای نگهداشت بوستان‌ها و عرصه‌های سبز برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

وی افزود: در یک سال گذشته دو طرح مهم در این بخش اجرا شده است که در طرح نخست، ۵ مخزن ۲۰۰ مترمکعبی با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال برای فضای سبز شهر و در طرح دوم، ۳ مخزن ۷۰۰ مترمکعبی در محدوده آرامستان پردیس، پل خلیج فارس و خط انتقال آب با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال ساخته شد.

رضایی گفت: مجموع سرمایه‌گذاری این دو طرح ۲۶۰ میلیارد ریال است و هر دو پروژه به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد رسیده‌اند.

شهردار پردیس تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آبی و نگهداشت اصولی فضای سبز، از محورهای اصلی مدیریت شهری برای بهبود کیفیت محیط شهر و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان است.