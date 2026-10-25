در پی شکایت مردمی و با همکاری پلیس نظارت بر اماکن یک مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات دندانپزشکی در کاشان مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گفت: کارشناسان واحد دندانپزشکی این معاونت در پی شکایت ثبت‌شده در سامانه ۱۹۰، این مرکز غیرمجاز را شناسایی و مهر و موم کردند.

محمدرضا فاضل با تأکید بر ضرورت دریافت خدمات دندانپزشکی از مراکز دارای مجوز و افراد واجد صلاحیت حرفه‌ای، افزود: مراجعه به مراکز غیرمجاز می‌تواند سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

وی از شهروندان خواست پیش از دریافت خدمات دندانپزشکی، از معتبر بودن مجوز مرکز و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند و تخلفات درمانی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.