به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور گفت: از مجموع ۶۰۰ هکتار اراضی زیر کشت سیب‌زمینی در نیشابور، ۵۰۰ هکتار به صورت کاملاً مکانیزه و مابقی به روش سنتی کشت شده است که نشان‌دهنده گرایش کشاورزان به سوی کشاورزی علمی و اصولی است. همچنین در حوزه مدیریت مصرف آب، ۴۵۰ هکتار از این اراضی، تحت پوشش روش‌های نوین آبیاری قرار دارد.

علی مبارکی افزود: بخش عمده کشت محصول سیب زمینی نیشابور در بخش سرولایت متمرکز است،سیب‌زمینی تولیدی این منطقه به دلیل برخورداری از درصد بالای ماده خشک، کیفیت مطلوب و رعایت استاندارد‌های زیست محیطی در زمینه استفاده حداقلی از سموم و کود، جایگاه ویژه‌ای را در سطح استان به خود اختصاص داده است. میانگین برداشت این محصول در منطقه حدود ۲۸ تن در هکتار برآورد می‌شود که با پیش‌بینی برداشت سالانه ۱۷ هزار تن، نقش مهمی در بازار استان ایفا می‌کند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های بارز و برجسته کشاورزی نیشابور، سهم ۵۰ درصدی مزارع تولید بذر است؛ به طوری که نیمی از مزارع سیب‌زمینی شهرستان به تولید بذر اختصاص یافته است و محصول تولیدی آن علاوه بر تأمین نیاز منطقه، به شمار زیادی از استان‌های کشور ارسال می‌ شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور گفت:رقم غالب کشت شده در بخش سرولایت «آگریا» (۹۰ درصد اراضی) بوده و مابقی زمین‌ها به سایر ارقام متناسب با اقلیم منطقه اختصاص دارد که این ترکیب، موفقیت کشاورزان سرولایت را در عرصه تولید پایدار تضمین کرده است.