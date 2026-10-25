مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان، مستند «دفترچه چرمی»، نمایش «بانوی شوش» و مجموعه «سرخدار»، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه سه مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان را پوشش می‌دهد. پخش زنده این مسابقات به مدت یک هفته در برنامه «دایره طلایی» ادامه دارد.

شبکه مستند «دفترچه چرمی» را امروز ساعت ۱۵ پخش می‌کند. رازگشایی از ارتباط رئیس جمهور آمریکا با پرونده جفری اپستین تبهکار آمریکایی موضوع این مستند است.

رادیو نمایش «بانوی شوش» را هر روز ساعت‌های ۱۳:۳۰ و ۲۲:۳۰ تقدیم مخاطبان می‌کند.

این نمایش تاریخی، روایتی است از روزگار کوروش کبیر پادشاه سلسله هخامنشی.

«سرخدار»، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

توجه به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی محور اصلی این مجموعه است.