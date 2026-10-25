مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از شناسایی نقاط پرخطر، گلوگاه‌ها و مسیر‌های مستعد انسداد در شبکه‌های آبیاری استان با هدف پیشگیری از خسارات احتمالی بارندگی‌های شدید و سیلاب ناشی از ال نینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد توحیدی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ارزیابی اقدامات آمادگی برای مقابله با پدیده ال‌نینو گفت: در راستای پیشگیری از خسارات احتمالی، شناسایی دقیق نقاط پرخطر، گلوگاه‌ها، مقاطع کم‌ظرفیت و نقاط مستعد انسداد و سرریز در کانال‌ها، انهار و قنوات در تمامی شهرستان‌های استان با دقت در حال انجام است.

او افزود: برآورد حجم عملیات لایروبی، پاک‌سازی، رفع موانع و اصلاح مقاطع در اولویت قرار دارد و این اقدامات از طریق فرایند قانونی انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص، پیش از وقوع بارش‌های مؤثر، به انجام می‌رسد.

توحیدی ادامه داد: شناسایی چاه‌های کشاورزی، ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات انتقال آب در مناطق پرخطر و اطلاع‌رسانی فوری به بهره‌برداران جهت حفاظت از این تجهیزات در جریان است.

مدیر آب و خاک خوزستان از آماده‌سازی و استقرار دیزل‌پمپ‌ها در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها جهت انتقال سریع به مناطق بحرانی خبر داد و تاکید کرد: هدف نهایی از این اقدامات، تقویت زیرساخت‌های آب و خاک، بهبود مدیریت رواناب‌ها و کاهش حداکثری خطر آب‌گرفتگی و خسارت به اراضی و محصولات کشاورزی در سراسر استان است.