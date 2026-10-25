همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه، مراسم سوگواری شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، دیشب و امروز در مساجد مناطق مختلف استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه، مراسم سوگواری شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، دیشب و امروز در مساجد مناطق مختلف استان اردبیل برگزار شد.

مراسم عزاداری در مسجد الزهرا (س) در شهرک رسالت اردبیل نیز دیشب با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل برگزار شد.

آیت‌الله عاملی در این مراسم، به تبیین ابعاد دینی و اخلاقی شخصیت حضرت زهرا (س) پرداخت و آن حضرت را الگویی کامل برای همه مؤمنان دانست.