به همت هیئت ورزشی نابینایان و کم‌بینایان نجف‌آباد و به مناسبت هفته تربیت بدنی، جشنواره شاد با ایستگاه‌های ورزشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان شهرستان نجف‌آبادگفت: هدف از برگزاری این برنامه، ارتقای سطح سلامت گروه هدف، ایجاد برابری فرصت‌ها و افزایش مشارکت اجتماعی نابینایان و کم‌بینایان در سطح جامعه بود.

مسعود حقیقی افزود: در این برنامه ۱۶۰ نفر حضور یافتند و در ایستگاه‌های مختلف ورزشی به فعالیت پرداختند.

وی همچنین با اشاره به آمار این گروه در شهرستان گفت: در حال حاضر ۵۷۶ نفر نابینا و کم‌بینا در شهرستان نجف‌آباد زندگی می‌کنند.