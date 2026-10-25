هفته هشتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با برتری تیم‌های تاتنهام، آستون ویلا و آرسنال ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

آستون ویلا ۲ - ۱ منچسترسیتی (گل سیتی: ارلینگ هالند در دقیقه ۵۲)

آرسنال ۲ - ۰ اورتون (گل‌ها: ازری کونسا در دقیقه ۷ و گابریل ۶۸)

کاونتری سیتی ۰ - ۱ فولام

چلسی ۰ - ۲ تاتنهام (گل‌ها: مایک پندرز - گل به خودی مدافع چلسی - در دقیقه ۷۷ و ماتیس تل ۸۷) (داربی لندن)

- در داربی لندن دو تیم تا کنون ۱۸۲ بار با هم رو‌به‌رو شده‌اند که تیم چلسی ۸۳ و تاتنهام ۵۶ بار برنده شده‌اند.

* برنامه - یک شنبه ۳ آبان:

هال سیتی - برنتفورد

کریستال پالاس - نیوکاسل یونایتد

لیورپول - برایتون

منچستریونایتد - بورنموث

ساندرلند - لیدزیونایتد

- در جدول لیگ برتر انگلیس تیم‌های منچسترسیتی با ۲۱ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های آرسنال با ۱۸ امتیاز دوم و تیم‌های برایتون با ۱۶ و چلسی با ۱۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.