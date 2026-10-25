به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ علی‌اصغر غلامزاده گفت: در پی وقوع حادثه در یک محل ساختمانی، یک کارگر حین انجام کار بر اثر ریزش دیوار و سقوط آوار روی وی، جان خود را از دست داد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه برای روشن شدن ابعاد حادثه و مشخص شدن علت دقیق وقوع آن در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری تأکید کرد و گفت: این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت مقررات ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، اطمینان از استحکام دیوار‌ها و سازه‌ها و نظارت بر شرایط محیط کار را یادآور می‌شود؛ چراکه بی‌توجهی به این اصول می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.