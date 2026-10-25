مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش‌نویس شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو تهیه شده است و پس از اخذ نظر سایر مراجع ذی‌صلاح نهایی خواهد شد.

ابراهیم سالاری در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: در خصوص فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، جلساتی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در مرکز ملی رقابت برگزار شد و اکنون پیش‌نویس شیوه جدید آماده اجرا است.

وی با اشاره به افزایش مکرر قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، افزود: افزایش خودسرانه قیمت‌ها از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، ابتدا با تذکرات سازمان حمایت مواجه می‌شود تا افزایش قیمت را متوقف کنند و منتظر اعلام نظر سازمان حمایت باشند، چنانچه خودروساز توجه نکند، اقدامات تعزیراتی لازم صورت خواهد گرفت.

مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر، بررسی درخواست افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی و تولید داخل براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت انجام می‌شود، اما در شیوه نامه جدید، اصلاحات اساسی رخ داده است و مبنای تعیین قیمت تغییر خواهد کرد.