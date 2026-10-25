معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: دانشجویان نخبه و مستعد خارجی، در صورت احراز معیار‌های علمی و دانشگاهی توسط دانشگاه‌های برتر کشور، می‌توانند از طرح بورسیه دانشجویان ممتاز بین‌الملل بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس قنبری باغستان در تشریح وضعیت و شرایط دریافت بورسیه دانشجویان بین‌الملل گفت: جذب دانشجویان بین‌الملل تنها به معرفی ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌های کشور محدود نمی‌شود، بلکه ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی نیز نقش مهمی در ترغیب دانشجویان مستعد به تحصیل در ایران دارد.

معاون امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با تاکید بر جذب دانشجویان نخبه و مستعد بین‌الملل افزود : یکی از برنامه‌های اصلی سازمان امور دانشجویان و به‌طور کلی مجموعه آموزش عالی کشور، جذب دانشجویان نخبه و مستعد از سراسر جهان است. طبیعتا وقتی یک کشور در حوزه آموزش عالی و به‌ویژه در عرصه بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌کند، یکی از اهداف مهم آن این است که دانش‌آموختگان بسیار توانمند و درخشانی تربیت کند.

وی گفت : بر همین اساس، برای اینکه بتوانیم از میان جمعیت بسیار زیاد متقاضیان تحصیل در ایران، دانشجویان خوب، ممتاز و مستعد را جذب کنیم، طرح بورسیه را به دانشگاه‌ها معرفی کرده‌ایم که بر اساس این طرح، دانشگاه‌های بزرگ و مطرح کشور، در صورتیکه یک دانشجوی نخبه و مستعد بین‌الملل را شناسایی کنند، می‌توانند او را به سازمان امور دانشجویان معرفی کنند. البته این شناسایی بر اساس استاندارد‌های علمی و دانشگاهی مشخصی انجام می‌شود که به‌صورت دقیق در قالب شیوه‌نامه تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

قنبری، با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح افزود : دانشجویانی که بر اساس این معیار‌ها شناسایی و معرفی شوند، از حمایت‌های بورسیه برخوردار خواهند شد. در واقع، هدف این است که دانشجویان ممتاز بین‌الملل بتوانند با استفاده از این فرصت، در دانشگاه‌های خوب و سطح یک کشور تحصیل کنند.

وی گفت : دانشجویان نخبه و مستعد خارجی در صورت احراز معیار‌های علمی و دانشگاهی توسط دانشگاه‌های برتر کشور ، می‌توانند از بورسیه‌هایی بهره‌مند شوند که در برخی از انواع آن ، شهریه دانشگاه، هزینه خوابگاه و اقامت به‌طور کامل پوشش داده می‌شود و کمک‌هزینه ماهانه نیز به دانشجو اختصاص می‌یابد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود : در این مسیر، سازمان امور دانشجویان با معرفی طرح بورسیه دانشجویان ممتاز بین‌الملل به دانشگاه‌ها، به دنبال شناسایی و جذب استعداد‌های برتر از سراسر جهان است؛ طرحی که با توجه به سوابق تحصیلی، معیار‌های علمی و سطح دانشگاه محل تحصیل پیشین دانشجو، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مختلف آموزشی و مالی را فراهم می‌کند.

قنبری باغستان درباره تسهیلاتی که برای این قبیل دانشجویان در نظر گرفته شده گفت: بورسیه انواع مختلفی دارد. یکی از انواع آن که با عنوان «بورسیه الف» شناخته می‌شود، شهریه دانشگاه و هزینه خوابگاه و اقامت دانشجو را پوشش می‌دهد و علاوه بر این، مبلغی نیز به‌صورت ماهانه به‌عنوان کمک‌هزینه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد تا بتواند هزینه‌های روزمره خود را تامین کند.

وی با بیان اینکه میزان حمایت‌ها متناسب با نوع بورسیه متفاوت است، افزود : در چارچوب این حمایت‌ها، دانشجویان ممتاز و مستعد بین‌الملل این فرصت را دارند که بدون پرداخت شهریه و هزینه خوابگاه و اقامت، در دانشگاه‌های کشور تحصیل کنند. در بورسیه الف، این هزینه‌ها به‌طور کامل پوشش داده می‌شود و دانشجو از کمک‌هزینه ماهانه نیز برخوردار است.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان ، درباره کمک‌هزینه ماهانه دانشجویان بورسیه گفت : این مبلغ به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده است که بتواند هزینه‌های روزمره و زندگی دانشجو را تامین کند و تا حد امکان پاسخگوی نیاز‌های جاری او باشد.

قنبری باغستان درباره میزان حمایت مالی از دانشجویان ممتاز بین‌الملل افزود : بورسیه‌ها انواع مختلفی دارند و با عناوین الف، ب و ج ارائه می‌شوند. بنابراین، میزان حمایت مالی و نوع خدماتی که به دانشجویان اختصاص پیدا می‌کند، یکسان نیست و به نوع بورسیه آنها بستگی دارد.

وی گفت : ممکن است در برخی موارد، شرایط و استثنا‌های خاصی نیز وجود داشته باشد. به همین دلیل، نمی‌توان یک رقم کلی را به‌عنوان میزان حمایت مالی تمام دانشجویان بورسیه اعلام کرد؛ زیرا نوع بورسیه و شرایط هر دانشجو در تعیین میزان حمایت‌ها موثر است.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با تشریح تعداد دانشجویان بورسیه، افزود : در حال حاضر حدود ۳هزار دانشجوی بورسیه در کشور داریم که از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این چارچوب بهره‌مند هستند.

قنبری باغستان گفت : با توجه به تنوع انواع بورسیه و تفاوت شرایط دانشجویان، میزان حمایت مالی آنها نیز متفاوت است. با این حال، مجموع تسهیلات ارائه‌شده با هدف حمایت از دانشجویان ممتاز و مستعد بین‌الملل و فراهم‌کردن امکان تحصیل آنها در دانشگاه‌های کشور در نظر گرفته شده است.

وی درخصوص شاخص های شناسایی دانشجویان ، به‌عنوان دانشجوی ممتاز و مستحق دریافت بورسیه افزود : برای شناسایی دانشجویان ممتاز بین‌الملل، مجموعه‌ای از شاخص‌های علمی و تحصیلی در نظر گرفته شده است. سوابق تحصیلی دانشجو و معدل او در مقطع تحصیلی قبلی از جمله معیار‌های مهم در این فرایند هستند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت : اینکه دانشجو در چه دانشگاهی فارغ‌التحصیل شده و دانشگاه محل تحصیل پیشین او از چه سطح علمی و اعتباری برخوردار بوده است نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین کشور محل تحصیل و رشته‌ای که دانشجو قصد دارد در آن ادامه تحصیل دهد، از دیگر عوامل موثر در ارزیابی هستند.

قنبری باغستان با تاکید بر اینکه انتخاب دانشجویان بر اساس معیار‌های مشخص انجام می‌شود، افزود : این شاخص‌ها تابع مجموعه‌ای از ضوابط علمی و دقیق هستند که برای شناسایی دانشجویان ممتاز و تعیین شرایط بهره‌مندی آنها از بورسیه تنظیم شده‌اند.