اعزام ۷۰۰ دانشآموز بهارستانی به مناطق عملیاتی جنوب
فرمانده سپاه شهرستان بهارستان گفت: در راستای آشنایی نسل نوجوان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس، بیش از ۷۰۰ دانشآموز مقطع متوسطه شهرستان بهارستان از اواسط آبانماه در قالب ۱۶ کاروان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ پاسدار مصطفی شیبانی با اشاره به اجرای این برنامه در چهار مرحله زمانی، گفت: انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان، تنها روایت تاریخ نیست، بلکه فرصتی برای شناخت بهتر ریشههای امنیت و اقتدار امروز کشور است.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان بهارستان همچنین بر ضرورت همراهی دستگاه های مسئول برای برگزاری مطلوب این اردوها و فراهمکردن زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر دانشآموزان از این سفر فرهنگی و معنوی تأکید کرد.