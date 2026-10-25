معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: هنرمندان این استان در سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با نام «هزار و یک روایت» موفق به دریافت چهار عنوان برگزیده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ایمان اعتدالی گفت: سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با نام «هزار و یک روایت» در روز‌های پایانی مهر ۱۴۰۵ به میزبانی خراسان شمالی برگزار شد که در این رویداد هنرمندان استان توانستند با ارائه ۶ فیلم کوتاه داستانی و مستند، چهار عنوان برگزیده را به دست آورند.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فیلم کوتاه داستانی «محرم» به کارگردانی مجید صابریان بروجنی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد یکی از آثار موفق استان در این جشنواره است، گفت:کیومرث توکلی برای آهنگسازی و راضیه رئیسی برای بازی در این فیلم عناوین برگزیده این ۲ بخش را به خود اختصاص دادند.

وی یادآور شد: فیلم کوتاه داستانی «بهیگ» ساخته مسلم فدایی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد نیز از دیگر آثار هنرمندان استان است که جایزه بخش تصویربرداری جشنواره هزار و یک روایت را برای رضا یزدانیان به ارمغان آورد.

اعتدالی، گفت: آرمان قلی‌پور هنرمند فیلمساز استان هم که با مستند «جشن سیاه» در این رویداد ملی حضور داشت به عنوان برگزیده سوم بخش پژوهش و نگارش فیلمنامه معرفی شد.

در سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با نام «هزار و یک روایت»، ۶ فیلم کوتاه ساخته هنرمندان چهارمحال و بختیاری شامل «جشن سیاه»، «یار مهربان»، «به صرف مزد»، «مَحرم»، «بهیگ» و «ماه جان» از میان ۱۲۲۶ اثر ارسالی به دبیرخانه این رویداد در جمع ۶۷ اثر نهایی راه یافته به بخش نهایی قرار گرفت و آیین پایانی این رویداد و معرفی برترین‌ها با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در بجنورد برگزار شد.