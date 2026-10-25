

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اصلاحیه رای کمیته استیناف در این پرونده به قرار زیر است:

درخصوص درخواست احد حسن زاده مبنی بر پرداخت مطالبه قراردادی خود علیه باشگاه مس رفسنجان، با عنایت به اینکه بازیکن مذکور در نیم فصل دوم لیگ ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به این باشگاه اضافه شده است، بنابراین مشمول جریمه ۵ درصدی نیم فصل دوم می‌گردد؛ لذا ضمن اصلاح رأی سابق الصدور به شماره ۱۳۳۹/د/۲۷۵/۱۴۰۵ مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، رأی کمیته بدوی درخصوص ۳۰۰ میلیون تومان از مطالبات قررادادی وی تائید و باشگاه مس رفسنجان نسبت به این مبلغ محکوم می‌گردد. رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.