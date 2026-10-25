به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز بیشترین حجم عرضه‌ها در تالار صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد به طوری که یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۹۸ تن محصول شامل یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۷۵۰ تن سنگ آهن، ۱۶۲ هزار تن آهن اسفنجی، ۷۱ هزار و ۴۸ تن فولاد، ۳ هزار تن مس، ۲ هزار تن کک، یک هزار و ۸۰۰ تن روی، یک هزار تن چدن و ۵۰۰ تن قیر آند آلومینیوم روی تابلو می‌رود.

تالار سیمان هم امروز میزبان عرضه یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۹۴۷ تن سیمان است.

در تالار صادراتی کیش هم قرار است ۲۵۶ هزار و ۵۷۵ تن محصول شامل ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۵۷ هزار و ۶۱۰ تن سیمان، ۱۷ هزار و ۴۶۵ تن قیر و یک هزار تن مواد شیمیایی روی تابلو برود.

۲۱۵ هزار و ۶۷۰ تن محصول هم در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم، ۵۵ هزار تن لوب کات، ۵ هزار و ۴۱۵ تن مواد پلیمری، ۳ هزار و ۴۸۰ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۲۳۵ تن روغن، ۶۴۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها و ۴۰۰ تن قیر می‌شود.

۷ هزار و ۹۷۵ تن محصول هم در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.