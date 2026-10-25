به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،دکتر سعید برزگرگفت: در شش ماه امسال، آزمایشگاه‌های بیمارستانی حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی در مجموع به حدود ۲۳۴ هزار مراجعه‌کننده خدمات ارائه کردند که نشان‌دهنده نقش مهم این مراکز در روند تشخیص و پیگیری درمان بیماران است.

وی افزود: آزمایشگاه بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد با حدود ۷۵ هزار مراجعه، بیشترین آمار مراجعان را در میان آزمایشگاه‌های بیمارستانی استان به خود اختصاص داد و پس از آن، بیمارستان امام علی (ع) بجنورد با حدود ۵۵ هزار مراجعه و بیمارستان خاتم‌الانبیاء با حدود ۳۲ هزار مراجعه قرار دارند.

مدیر اداره امور آزمایشگاه‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی ادامه داد: در همین مدت، آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) با حدود ۲۳ هزار مراجعه، بیمارستان امام رضا (ع) با حدود ۱۵ هزار مراجعه، بیمارستان بنت‌الهدی با حدود ۱۴ هزار مراجعه، بیمارستان جاجرم با حدود ۱۳ هزار مراجعه و بیمارستان فاروج با حدود ۸ هزار مراجعه، به بیماران خدمات ارائه کردند.

برزگر همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه نیروی انسانی و نظارت بر فعالیت آزمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در سه ماه نخست امسال، ۱۰ کارشناس علوم آزمایشگاهی جذب شدند و همچنین کمیسیون قانونی ماده ۲۰ آزمایشگاه‌ها در ۱۱ نوبت تشکیل جلسه داد و ۳۴ پرونده در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر کیفیت خدمات آزمایشگاهی اظهار کرد: در سال جاری بازدید‌های متعددی از آزمایشگاه‌های بیمارستانی و مراکز مرتبط انجام شده و این بازدید‌ها شامل ارزیابی بر اساس چک لیست جامع آزمایشگاه‌ها، بررسی بخش‌های میکروب‌شناسی بیمارستانی، بازدید‌های مرتبط با بحران و بلایا، بازدید‌های سرزده و بررسی مکان‌های پیشنهادی برای صدور پروانه فعالیت بوده است.

مدیر اداره امور آزمایشگاه‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی افزود: بازدید از بخش‌های مولکولی، بررسی روند غربالگری آزمایش‌های بیوشیمیایی مادران باردار و ارزیابی مراکز ژنتیک نیز از دیگر برنامه‌های نظارتی اجراشده در سال جاری بوده است.

برزگر تأکید کرد: پایش مستمر عملکرد آزمایشگاه‌ها، بررسی پرونده‌های مرتبط با فعالیت این مراکز و ارزیابی فرایند‌های تخصصی، از اقدامات مهم برای ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و اطمینان از رعایت ضوابط و استاندارد‌های مربوط به این حوزه است.