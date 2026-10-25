مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از امدادرسانی به پنج روستای درگیر سیلاب در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند در جنوب این استان خبر داد.

امدادرسانی هلال احمر به پنج روستای درگیر سیلاب در جنوب سیستان و بلوچستان

امدادرسانی هلال احمر به پنج روستای درگیر سیلاب در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سیدمحمدمهدی سجادی گفت: پس از وقوع بارندگی و آبگرفتگی در روز‌های اخیر نیرو‌های امدادی هلال احمر به سرعت در مناطق هدف حضور یافتند و عملیات امدادرسانی را در پنج روستای جنوب این استان آغاز کردند.

وی با اشاره به رسیدگی کامل به خانوار‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ادامه داد: هشت دستگاه چادر امدادی و ۱۶ تخته موکت از جمله اقلام توزیع شده بین سیل‌زدگان این روستا‌ها بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اقدامات انجام شده و تثبیت شرایط در مناطق سیل‌زده در زمان حاضر مشکلی در روستا‌های تحت تاثیر وجود ندارد و وضعیت به حالت عادی بازگشته است.

وی افزود: نیرو‌های هلال‌احمر سیستان و بلوچستان همچنان در مناطق مذکور حضور دارند تا در صورت نیاز خدمات تکمیلی ارائه شود.