معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: استفاده از ظرفیت‌های آموزش مجازی نباید صرفاً به شرایط اضطراری محدود شود؛ بلکه ضروری است مدارس به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که امکانات یادگیری الکترونیکی در کنار آموزش حضوری، به‌صورت مستمر و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت حرکت به سوی یادگیری ترکیبی و بهره‌گیری از آموزش حضوری و مجازی

ضرورت حرکت به سوی یادگیری ترکیبی و بهره‌گیری از آموزش حضوری و مجازی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش محوری مدیران در تحقق برنامه‌های تحولی، از انتقال اختیار برنامه‌ریزی توانمندسازی به سطح مدارس با اجرای طرح «مدرسه توانا» خبر داد و گفت: توسعه حرفه‌ای معلمان و ارتقای کیفیت یادگیری، با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و مشارکت فعال مدیران و معلمان محقق می‌شود.

رضوان حکیم‌زاده، در مراسم تجلیل از برگزیدگان طرح‌ها و برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی استان زنجان، با تبیین جایگاه مدرسه در تحقق اهداف نظام تعلیم‌وتربیت، افزود: مدیران مدارس به دلیل ارتباط مستقیم با معلمان و دانش‌آموزان، نقشی محوری در تحقق برنامه‌های تحولی آموزش ابتدایی دارند و موفقیت سیاست‌های آموزشی، بیش از هر چیز به توانمندی، مشارکت و تصمیم‌گیری آگاهانه آنان وابسته است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد برنامه توانمندسازی معلمان افزود: سال گذشته برنامه «توانا» با هدف توسعه حرفه‌ای معلمان در سطح ملی و منطقه‌ای اجرا شد، اما امسال با تبدیل آن به برنامه «مدرسه توانا»، تلاش کرده‌ایم اختیار برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های توانمندسازی را به سطح مدرسه منتقل کنیم.

حکیم‌زاده گفت: در این الگو، مدیران مدارس با مشارکت معلمان و بر اساس نیازسنجی آموزشی، زمینه‌های موردنیاز برای توسعه حرفه‌ای را شناسایی و درباره اولویت‌ها و شیوه اجرای برنامه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. حتی در موضوعاتی که به‌عنوان اولویت ملی تعیین می‌شوند، تنظیم برنامه اجرایی با توجه به شرایط و ظرفیت‌های مدرسه انجام خواهد شد.

ضرورت حرکت به سوی یادگیری ترکیبی و بهره‌گیری هم‌زمان از آموزش حضوری و مجازی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، آمادگی برای یادگیری ترکیبی را از اولویت‌های مهم نظام آموزشی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های آموزش مجازی نباید صرفاً به شرایط اضطراری محدود شود؛ بلکه ضروری است مدارس به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که امکانات یادگیری الکترونیکی در کنار آموزش حضوری، به‌صورت مستمر و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های فضای مجازی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای ارتقای کیفیت یادگیری فراهم کند و مدیران مدارس باید با همراهی معلمان، زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها را متناسب با نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان فراهم سازند.

زنجان پیشرو در پوشش تحصیلی دوره ابتدایی

حکیم‌زاده با قدردانی از عملکرد مجموعه آموزش‌وپرورش استان زنجان، دستاورد‌های آموزشی این استان را حاصل مدیریت علمی، برنامه‌ریزی و مشارکت مؤثر مدیران و معلمان دانست و اظهار کرد: استان زنجان در شاخص پوشش تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است؛ دستاوردی که نشان‌دهنده توجه جدی به فراهم‌سازی فرصت دسترسی کودکان به آموزش است.

وی با اشاره به کسب رتبه سوم کشور در ارتقای معدل امتحانات نهایی، این موفقیت را از دیگر نتایج تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش استان برشمرد و افزود: آغاز آرام سال تحصیلی و مدیریت مناسب فرایند بازگشایی مدارس نیز نشان‌دهنده هماهنگی و تدبیر مجموعه مدیریتی و اجرایی آموزش‌وپرورش زنجان است.

معاون آموزش ابتدایی با تأکید بر اهمیت نقش مدیران مدارس در تحقق این دستاورد‌ها خاطرنشان کرد: آنچه در بازدید از مدارس استان مشاهده شد، نمونه‌هایی از ظرفیت ارزشمند مدیران و معلمان در اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی بود که می‌تواند زمینه‌ساز استمرار و گسترش تجربه‌های موفق شود.

واگذاری دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین به استان زنجان

حکیم‌زاده از واگذاری دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین به استان زنجان خبر داد و گفت: با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد استان‌ها و دستاورد‌های مطلوب آموزش‌وپرورش زنجان، مسئولیت راهبری این دبیرخانه به استان واگذار شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی موجود، تولید محتوای تربیتی و برنامه‌ریزی برای ارتقای سواد تربیتی خانواده‌ها در سطح کشور دنبال شود.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های تربیت کودکان در عصر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، بر ضرورت تقویت همکاری آگاهانه خانواده و مدرسه تأکید کرد و افزود: سواد تربیتی والدین ارتباط مستقیمی با میزان تحصیلات دانشگاهی آنان ندارد و ممکن است خانواده‌ای با برخورداری از تحصیلات تخصصی، در شناخت نیاز‌های رشدی و تربیتی فرزند خود با چالش مواجه باشد.

معاون آموزش ابتدایی گفت: تحمیل انتظارات فراتر از توان کودک، مقایسه مداوم دانش‌آموزان، اصرار بر شرکت در آزمون‌های جهشی و برنامه‌های آموزشی متعدد، بدون توجه به نیاز‌های طبیعی رشد، از جمله رفتار‌هایی است که می‌تواند سلامت روانی و فرایند یادگیری کودکان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: خانواده‌ها باید بیاموزند چگونه بدون مداخله افراطی در فعالیت‌های آموزشی، از فرزندان خود حمایت کنند و در مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی، نقش تربیتی مؤثر و آگاهانه‌ای داشته باشند.

حکیم‌زاده ابراز امیدواری کرد دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین در استان زنجان بتواند با تولید محتوای کاربردی و طراحی برنامه‌های آموزشی، تجربه‌های مؤثری را برای ارتقای تعامل خانواده و مدرسه در سراسر کشور فراهم کند.

مدرسه، سرچشمه اقتدار علمی و تداوم تمدن ایرانی است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد شهدای کشور، بر پیوند تاریخی هویت ایرانی با علم‌آموزی و دانایی تأکید کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته تمدن ایرانی در طول تاریخ، اتکا به دانش و علم‌دوستی بوده و همین ویژگی، زمینه پایداری و تداوم حیات فرهنگی و تمدنی ایران را در برابر بحران‌ها و تهدید‌های تاریخی فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش دانشمندان ایرانی در حفظ و گسترش میراث علمی کشور اظهار کرد: تجربه تاریخی ایران نشان داده است که پیشرفت پایدار و استقلال ملی بدون برخورداری از توان علمی بومی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان توسعه را صرفاً با خرید فناوری و امکانات از دیگران محقق کرد.

حکیم‌زاده با تأکید بر اینکه مسیر تربیت دانشمندان و متخصصان آینده از کلاس‌های درس ابتدایی آغاز می‌شود، افزود: همه دستاورد‌های علمی کشور ریشه در فرایند تعلیم‌وتربیت دارند و از این منظر، هر کلاس درس و هر معلم در شکل‌گیری آینده علمی و فرهنگی ایران نقشی اساسی ایفا می‌کند.

وی تلاش معلمان برای استمرار آموزش در شرایط دشوار، از جمله برگزاری کلاس‌های مجازی و پیگیری وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری نظام تعلیم‌وتربیت دانست و بر ضرورت صیانت از جریان یادگیری در تمامی شرایط تأکید کرد.

تحقق اولویت آموزش‌وپرورش نیازمند مشارکت مدیران و معلمان است

حکیم‌زاده در ادامه با اشاره به توجه ویژه رئیس‌جمهور به مسائل آموزش‌وپرورش، این رویکرد را پشتوانه‌ای مهم برای پیشبرد برنامه‌های تحولی دانست و گفت: اولویت یافتن تعلیم‌وتربیت در سیاست‌گذاری‌های کشور، در کنار فراهم‌کردن فرصت‌های جدید، مسئولیت مدیران و دست‌اندرکاران نظام آموزشی را برای ارتقای کیفیت آموزش سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه فراراهبردی تعلیم‌وتربیت در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، تأکید کرد: اهمیت این جایگاه ایجاب می‌کند که برنامه‌های آموزشی و تربیتی با نگاه بلندمدت، مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و مشارکت همه ارکان نظام آموزشی دنبال شوند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش در پایان، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش استان زنجان، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های میدانی و دیدگاه‌های تخصصی آنان در اصلاح و بهبود برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: سرمایه‌های اصلی کشور در اختیار نظام تعلیم‌وتربیت قرار دارند و ایفای شایسته این مسئولیت، نیازمند هم‌افزایی، شناخت دقیق مسائل مدارس و استفاده از ظرفیت اندیشه و تجربه معلمان و مدیران است.