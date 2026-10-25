استخراج یک میلیون و ۱۸۳ هزار تن زغالسنگ در خراسان جنوبی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از استخراج یک میلیون و ۱۸۳ هزار تن زغالسنگ در ۶ ماه ابتدای سال از معادن استان خبر داد.