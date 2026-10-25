استخراج یک میلیون و ۱۸۳ هزار تن زغالسنگ در خراسان جنوبی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از استخراج یک میلیون و ۱۸۳ هزار تن زغالسنگ در ۶ ماه ابتدای سال از معادن استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در این مدت ۴۶۷ هزار تن زغالسنگ در استان فراوری و به کنسانتره زغالسنگ تبدیل شده است.
مهدی پارسا افزود: در مدت مشابه سال قبل هم ۸۱۳ هزار تن زغالسنگ از معادن استان استخراج و ۲۳۱ هزار تن نیز فرآوری شده است.
وی گفت: ۲۹معدن فعال زغالسنگ در خراسان جنوبی وجود دارد و ذخیره قطعی معادن زغالسنگ استان بیش از یک میلیارد تن است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: معادن زغالسنگ استان در طبس و دیهوک واقع شده است.