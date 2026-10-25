معاون آموزش‌های مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: در طرح همنوا ۱۰۰ هزار نفر ظرفیت مراکز فنی و حرفه‌ای را در اختیار هنرستان‌ها و آموزش و پرورش قرار می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون آموزش‌های مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در کارگروه توسعه مهارت آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت به‌روز‌رسانی تجهیزات فنی و حرفه‌ای و مدیریت مراکز فنی و حرفه‌ای به صورت هیات امنایی گفت: آموزشگاه‌های آزاد به عنوان شرکای راهبردی می‌توانند از امکانات مراکز دولتی برای ارتقای سطح آموزش خود استفاده کنند.

سید جمیل احمدی با تاکید بر این که باید رویکرد هم افزایی برای رسیدن به بهره وری هرچه بیشتر را در فنی و حرفه‌ای ایجاد کنیم افزود: در طرح همنوا ۱۰۰ هزار نفر ظرفیت مراکز فنی و حرفه‌ای را در اختیار هنرستان‌ها و آموزش و پرورش قرار می‌دهیم.

او با اشاره به بومی سازی آموزش‌ها و اهمیت تقاضامحوری در این موضوع ادامه داد: ایجاد ۱۵۰ هنرستان طرح همنوا یکی از سیاست‌های این سازمان است.