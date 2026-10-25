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هفته هفتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال بوندسلیگای آلمان با برتری بوروسیا دورتموند مقابل آینتراخت فرانکفورت ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
اف ث کلن ۰ - ۰ شالکه
آگزبورگ ۱ - ۱ اونیون برلین
پادربورن ۱ - ۰ هامبورگ
ماینتس ۲ - ۳ وردربرمن
اربی لایپزیش ۴ - ۰ الفرزبرگ
بوروسیا دورتموند ۱ - ۰ آینتراخت فرانکفورت (گل: مکسی به یر در دقیقه ۸۰)
* برنامه - یک شنبه ۳ آبان:
هوفنهایم - بایرلورکوزن
فرایبورگ - بایرن مونیخ
در جدول تیمهای بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند با ۱۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای فرایبورگ و بایرلورکوزن با ۱۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.