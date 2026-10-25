به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

اف ث کلن ۰ - ۰ شالکه

آگزبورگ ۱ - ۱ اونیون برلین

پادربورن ۱ - ۰ هامبورگ

ماینتس ۲ - ۳ وردربرمن

اربی لایپزیش ۴ - ۰ الفرزبرگ

بوروسیا دورتموند ۱ - ۰ آینتراخت فرانکفورت (گل: مکسی به یر در دقیقه ۸۰)

* برنامه - یک شنبه ۳ آبان:

هوفنهایم - بایرلورکوزن

فرایبورگ - بایرن مونیخ

در جدول تیم‌های بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند با ۱۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های فرایبورگ و بایرلورکوزن با ۱۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.