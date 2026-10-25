مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: طرح‌های بهسازی و روکش آسفالت در ۳۴۱ کیلومتر از کریدور تهران - بندر امام خمینی(ره) - چابهار در محدوده استان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: برای ارتقای کیفیت سطح رویه آسفالت این مسیرها، این اداره کل از ابتدای سال تاکنون ۱۵۱ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت را با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال به سرانجام رسانده است.

یزدان خسروی ادامه داد: همچنین پروژه‌های توسعه‌ای و بهسازی در ۱۹۰ کیلومتر دیگر با اعتبار ببیش از ده هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده و در حال حاضر با متوسط پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد به صورت فعال در دست اجراست.

وی با اشاره به نقش کلیدی محور‌های مواصلاتی استان در کریدور تهران - بندر امام خمینی (ره) - چابهار در زنجیره تامین کالا‌های اساسی کشور، گفت: روزانه ۳۵۰ هزار تردد در این محدوده ثبت می شود.

خسروی اظهار کرد: از مجموع دو هزار و ۶۵۰ کیلومتر طول کریدور تهران - بندر امام خمینی (ره) - چابهار، حدود ۴۲۰ کیلومتر آن شامل محور‌های پل زال، اندیمشک، شوش، اهواز، بندر امام خمینی (ره)، ماهشهر، هندیجان تا ابتدای دیلم در حوزه استحفاظی خوزستان واقع شده است.

وی ادامه داد: این محور‌ها بستر انتقال حدود ۷۰ درصد کالا‌های اساسی از مبدا پایانه بار بندر امام (ره) به سایر نقاط کشور هستند، اجرای طرح های زیربنایی و نگهداری مستمر در آنها با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان به اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی و ایمنی نیز اشاره کرد و گفت: برای کنترل سرعت و کاهش تخلفات در این کریدور، ۴۱ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور و ۲۰ دستگاه ترددشمار در محدوده استان نصب و فعال شده است.