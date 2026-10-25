

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این نمایشگاه به همت گروه کتاب‌آرا و با همکاری مؤسسه سوره امید و باغ کتاب تهران، با هدف بازتاب نگاه هنرمندان به رویداد‌های اخیر و روایت تجربه‌های زیسته مردم ایران در مواجهه با جنگ برپا شده است.

نمایشگاه تصویرسازی «با هم برای ایران» با حضور حجت‌الاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا پوراکبری، دبیر اجرایی و هنری نمایشگاه، محمد زروعی نصرآبادی، مدیرعامل مؤسسه حوزه هنری، و جمعی از هنرمندان و مسئولان در گالری عالی افتتاح شد. در این مراسم بر استفاده از آثار هنرمندان در کتاب‌های درسی، محصولات کاربردی و فضاسازی‌های کودک و نوجوان تأکید شد.

علیرضا پوراکبری، مدیر هنری نمایشگاه و مدیر مؤسسه کتاب‌آرا، در ابتدای این مراسم گفت: آثار این نمایشگاه از همان روز‌های آغاز جنگ تحمیلی و از روز دوم و سوم جنگ توسط هنرمندان تولید شد. ما گروهی به نام «فرزندان ایران» تشکیل دادیم و آثار را جمع‌آوری کردیم. پس از آن، دوستان سوره امید پیشنهاد دادند که آثار در قالب نمایشگاه ارائه شود و پس از آن آثار زیادی از مجموعه‌های مختلف به دست ما رسید. حدود ۵۰۰ اثر تا اواخر خرداد جمع‌آوری و داوری شد و در نهایت ۸۰ اثر از ۶۴ هنرمند برای نمایشگاه انتخاب شد که آثار قابل ملاحظه‌ای هستند.

وی افزود: آثار این نمایشگاه فقط متعلق به هنرمندان تهران نیست و هنرمندان تازه‌کار نیز در تولید آن مشارکت داشته‌اند. برخی از این آثار برای مؤسسه کتاب‌آرا و کسانی که تازه وارد این عرصه شده‌اند تولید شده است. نکته دیگر اینکه این آثار اکنون در مجموعه‌ها و رسانه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و قرار است در کتاب‌های درسی نیز از قلم و هنر هنرمندان خالق آثار استفاده شود. همچنین بنا داریم همین نمایشگاه با همت بخش کودک و نوجوان در مجموعه‌های دیگر و شهر‌های مختلف نیز به نمایش درآید.

محمد زروعی نصرآبادی، مدیرعامل مؤسسه حوزه هنری، نیز در سخنانی گفت: این نمایشگاه یکی از معدود نمایشگاه‌هایی است که پس از جنگ شاهد آن بوده‌ایم. از ایثار جانبازان، مجموعه امید، پوراکبری و خالقان آثار تشکر می‌کنم و امیدوارم آثار این هنرمندان روی محصولات مختلفی که در زندگی روزمره کودکان و خانواده‌ها استفاده می‌شود، به کار گرفته شود.

مرتضی اعلایی درباره تولید محصولات گفت: به نظر من خوش‌ذوقی و سلیقه دوستان حوزه، اتصال خوبی بود. ما معتقدیم فرهنگ را کالا‌های مردم می‌سازد و فرهنگ کالا نمی‌سازد. تلاش کردیم آثار را در قالب‌هایی مانند لباس، لوازم تحریر، لوازم کاربردی و فضاسازی اتاق کودکان به کار ببریم. زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شده تا مردم از همه این آثار در شکل‌های مختلف استفاده کنند و امیدواریم این مسیر ادامه یابد.

حجت‌الاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش، نیز در سخنانی گفت: آنچه دیدم خوشحال‌کننده بود؛ تلاش و همت هنرمندان در تصویرسازی کودک و نوجوان ستودنی است و به آنها تبریک می‌گویم. آثار نمایشگاه و خالقان آنها برای من و سازمان پژوهش کم‌ارزش نیستند؛ هنرمندانی که در سراسر کشور برای خلق بهترین تصویرگری‌ها رشد پیدا کرده‌اند. ما با نسلی باانگیزه و حرفه‌ای روبه‌رو هستیم و این موضوع مورد توجه سازمان است. هم‌اکنون نیز از این آثار برای کتاب‌های جدید سازمان برای پایه دوم ابتدایی استفاده می‌کنیم و این ارتقای قابل توجهی است.

وی ادامه داد: اولین دستاورد این رویداد، خالقان آثاری هستند که شکل گرفته‌اند و این شبکه فراهم شده است و ما حداکثر استفاده را خواهیم کرد. گفت‌و‌گو‌های اولیه انجام شده تا این رویداد به یک فرایند تبدیل شود. نکته دوم خود اثر است که ارزشمند و قابل استفاده است. پیام و تصویر پشت جلد برخی کتاب‌ها اکنون تغییر کرده و در این دوره یکی از چالش‌های ما همین مسئله تصویرگری‌هایی است که متناسب با سن کودکان باشد. خوشبختانه این ظرفیت خوب وجود دارد؛ نه فقط از نظر رنگ و بافت، بلکه از نظر نوع پیام انتقالی. طرح‌هایی که دیدم از جهت پیام و بعد هنری، کار‌های ارزشمندی بودند و امیدواریم با هماهنگی لازم، حضور آثار در کتاب‌های درسی و دیگر محصولات سازمان فراهم شود.

در پایان، حجت‌الاسلام لطیفی همراه مدیران نمایشگاه از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و روی بوم یادبود ۱۶۸ شهید مدرسه میناب یادگاری نوشت.

علاقه‌مندان می‌توانند از سوم و از ساعت ۱۰ تا ۱۸ با حضور در نگارخانه استاد ابوالفضل عالی، واقع در خیابان سمیه، از آثار این نمایشگاه دیدن کنند.