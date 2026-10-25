در جریان سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان مهاباد، مجموعه ورزشی چمن مصنوعی و سه‌منظوره خلیفان با اعتبار ۴۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در جریان سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان مهاباد، ورزشگاه چمن مصنوعی و سه‌منظوره خلیفان با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد تومان و در مساحت ۱۰ هزار مترمربع افتتاح شد.

این مراسم با حضور استاندار آذربایجان غربی، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم خلیفان و روستا‌های بخش مرکزی برگزار شد.

این مجموعه ورزشی با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی منطقه و فراهم‌کردن امکانات مناسب‌تر برای فعالیت‌های ورزشی جوانان و علاقه‌مندان به ورزش به بهره‌برداری رسید.