پخش زنده
امروز: -
در جریان سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان مهاباد، مجموعه ورزشی چمن مصنوعی و سهمنظوره خلیفان با اعتبار ۴۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در جریان سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان مهاباد، ورزشگاه چمن مصنوعی و سهمنظوره خلیفان با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد تومان و در مساحت ۱۰ هزار مترمربع افتتاح شد.
این مراسم با حضور استاندار آذربایجان غربی، جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و اقشار مختلف مردم خلیفان و روستاهای بخش مرکزی برگزار شد.
این مجموعه ورزشی با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی منطقه و فراهمکردن امکانات مناسبتر برای فعالیتهای ورزشی جوانان و علاقهمندان به ورزش به بهرهبرداری رسید.