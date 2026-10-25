\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f\u060c \u062a\u062c\u0631\u0628\u06cc \u0648 \u067e\u0648\u06cc\u0627\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0645\u0644\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u00ab\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a\u00bb \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0634\u062f.\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc\u060c \u0628\u062e\u0634 \u0639\u06a9\u0633 \u0627\u0632 \u0642\u0627\u0628 \u062a\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u06a9\u0633\u200c \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u0634 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0631\u067e\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\u0628\u06cc\u0633\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u00ab\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a\u00bb \u0627\u0632 \u06f1\u06f8 \u062a\u0627 \u06f2\u06f3 \u0622\u0630\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u0628\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0645\u06cc\u062f\u06cc \u0645\u0642\u062f\u0645 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f. \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u062a\u062a\u0627\u0645\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u06f2\u06f4 \u0622\u0630\u0631\u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0628\u0631\u067e\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\n\n