نگارخانه هنر ایران میزبان نمایشگاه آثار منتخب بیست‌ویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین دوره جشنواره ملی آیات (نقاشی‌خط) خواهد بود.

برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده دو جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و آیات در تهران

برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده دو جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و آیات در تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نمایشگاه آثار برگزیده دو رویداد ملی خوشنویسی رضوی و نقاشی‌خط (آیات)، با هدف معرفی آثار برتر هنرمندان و پاسداشت جلوه‌های هنری با مضامین دینی، در نگارخانه هنر ایران برگزار می‌شود.

این نمایشگاه از روز دوشنبه، ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، آغاز به کار کرده و علاقه‌مندان می‌توانند تا تاریخ ۱۳ آبان‌ماه، از ساعت ۱۱ تا ۱۷، از این آثار بازدید کنند.

این رویداد هنری در تهران، خیابان انقلاب، جنب تالار وحدت، خیابان خارک، پلاک ۱۹ برگزار می‌شود.